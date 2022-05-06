Росію і Білорусь виключили з Міжнародної тенісної федерації

Міжнародна тенісна федерація (ITF) вигнала білоруську та російську асоціації зі своїх лав. Рішення спровоковане війною РФ проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Федерації тенісу України у Facebook.
Надзвичайна конференція ITF підтвердила рішення ради директорів про призупинення членства Федерації тенісу Росії та Білоруської тенісної федерації та дискваліфікацію збірних обох країн. Відсторонення тенісистів в індивідуальних змаганнях розглянуть пізніше.
"У результаті таємного голосування 80% делегатів конференції висловилися на підтримку виключення федерацій країн-агресорів зі складу ITF. 20% делегатів були проти такого рішення", – йдеться в повідомленні.
Перед голосуванням представники федерації Білорусі та РФ спільно заявили незгоду з проектом рішення про дискваліфікацію. Та після виступу виконавчого директора Федерації тенісу України з позицією щодо війни та мовчазної згоди з нею асоціацій переважна більшість делегацій висловилася за дискваліфікацію.
Нагадаємо, що Професіональна футбольна ліга визнала недограним сезон у двох дивізіонах.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.