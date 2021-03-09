Российскую COVID-вакцину будут производить в Италии

Швейцарская фармацевтическая компания Adienne будет осуществлять производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Италии. Фонд национального благосостояния России подписал с компанией соответствующее соглашение.

Как сообщается, вакцину "Спутник V" будут производить на двух заводах в Ломбардии в объеме до 10 млн доз с июля 2021 по январь 2022 года. Также известно, что после того, как российский препарат утвердит Европейское агентство по лекарственным средствам, ее начнут распространять по всей Италии.

Отмечается, Евросоюз на сегодняшний день уже подписал контракты с шестью европейскими и американскими производителями вакцин.