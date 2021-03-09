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Российскую COVID-вакцину будут производить в Италии

Автор: Андрей Козловский

Швейцарская фармацевтическая компания Adienne будет осуществлять производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Италии. Фонд национального благосостояния России подписал с компанией соответствующее соглашение.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, вакцину "Спутник V" будут производить на двух заводах в Ломбардии в объеме до 10 млн доз с июля 2021 по январь 2022 года. Также известно, что после того, как российский препарат утвердит Европейское агентство по лекарственным средствам, ее начнут распространять по всей Италии.

Отмечается, Евросоюз на сегодняшний день уже подписал контракты с шестью европейскими и американскими производителями вакцин.

Напомним, Европейский медицинский регулятор начал предварительную оценку российской вакцины от COVID. Она продлится до тех пор, пока не будут получены все доказательства о безопасности "Спутника V".

Кроме того, Европейская комиссия заявила, что не ведет переговоры о покупке российской вакцины. На сегодня "Спутник V" утвержден в Венгрии, Словакии и Чехии. Нужна еще одна страна, чтобы Брюссель начал централизованные переговоры.

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