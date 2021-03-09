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Російську COVID-вакцину вироблятимуть в Італії

Автор: Андрій Козловський

Швейцарська фармацевтична компанія Adienne буде здійснювати виробництво російської вакцини від коронавірусу "Супутник V" в Італії. Фонд національного добробуту Росії підписав з компанією відповідну угоду.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, вакцину "Супутник V" будуть виробляти на двох заводах у Ломбардії в обсязі до 10 млн доз з липня 2021 по січень 2022 року. Також відомо, що після того, як російський препарат затвердить Європейське агентство з лікарських засобів, її почнуть поширювати по всій Італії.

Зазначається, Євросоюз наразі вже підписав контракти із шістьма європейськими й американськими виробниками вакцин.

Нагадаємо, Європейський медичний регулятор почав попередню оцінку російської вакцини від COVID. Вона триватиме до тих пір, поки не будуть отримані всі докази про безпеку "Супутника V".

Крім того, Європейська комісія заявила, що не веде переговори про купівлю російської вакцини. На сьогодні "Супутник V" затверджено в Угорщині, Словаччині та Чехії. Потрібна ще одна країна, щоб Брюссель почав централізовані переговори.

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