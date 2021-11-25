На російській шахті стався вибух: загинули 11 людей, понад 45 постраждалих

У Росії на вугільній шахті "Листяжна" у місті Білові в Кемеровській області сталося задимлення. Попередньою причиною якого міг стати вибух, що призвів до загибелі щонайменше 11 людей та понад 45 постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

Так, спочатку повідомлялося, що причиною НП на шахті стало займання вугільного пилу, який поширився по вентиляції всією шахтою. Однак згодом стало відомо про вибух.

"У вентиляційному штреку на глибині 250 м пролунав вибух. За ним була пожежа", - йдеться в повідомленні.

При цьому поки причини вибуху поки не називають. За інформацією російського МНС, четверо з постраждалих знаходяться у тяжкому стані.

Також повідомляється, що на поверхню вивели 237 людей. Місце знаходження 49 гірників було встановлено, проте зв'язку з ними немає.

Рятувальники здійснюють пошуки, але, як зазначається, цьому заважає сильне задимлення в шахті.