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Российской армии не хватает командиров из-за больших потерь и отказов, - Генштаб

Фото: российской армии не хватает командиров (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В российских войсках фиксируется нехватка командиров из-за серьезных потерь и отказов от участия в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Отмечается, что речь идет о Центральном военном округе РФ.

"По имеющейся информации, остается низким уровень укомплектования командирами взводов в подразделениях 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Причина – значительные потери и отказ от участия в боевых действиях на территории Украины", - сообщили в Генштабе.

Также уже не в первый раз отмечаются случаи плохого продовольственного обеспечения оккупантов на территории Украины.

Напомним, ранее стало известно, что в РФ для войны в Украине привлекают заключенных.

По информации Генштаба ВСУ, с начала войны Россия потеряла около 37 570 солдат.

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Генштаб ВСУ