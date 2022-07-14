Российской армии не хватает командиров из-за больших потерь и отказов, - Генштаб

Отмечается, что речь идет о Центральном военном округе РФ.

"По имеющейся информации, остается низким уровень укомплектования командирами взводов в подразделениях 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Причина – значительные потери и отказ от участия в боевых действиях на территории Украины", - сообщили в Генштабе.

Также уже не в первый раз отмечаются случаи плохого продовольственного обеспечения оккупантов на территории Украины.

Напомним, ранее стало известно, что в РФ для войны в Украине привлекают заключенных.

По информации Генштаба ВСУ, с начала войны Россия потеряла около 37 570 солдат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.