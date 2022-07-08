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Россияне вербуют заключенных на войну в Украине, - МВД

Новина українською →
Украина, Пятница 08 июля 2022 21:36
Россияне вербуют заключенных на войну в Украине, - МВД Фото: Антон Геращенко (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Россия вербует своих заключенных на войну в Украине. Сегодня идет прямая вербовка в тюрьмах России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра МВД Украины Антона Геращенко.

"Новую армию Путина собираются вербовать среди 400 тысяч российских заключенных. Армия убийц, мародеров и насильников теперь будет еще и армией заключенных преступников", - сказал Геращенко.

Ранее мы сообщали, что за Россию воюют чеченцы, который отпустили из колоний. Как минимум 101 человек из 953, добровольно отправившихся из Чечни в Украину, имеют криминальное прошлое или настоящее.

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