Россияне вербуют заключенных на войну в Украине, - МВД
Фото: Антон Геращенко (facebook.com/mvs.gov.ua)
Россия вербует своих заключенных на войну в Украине. Сегодня идет прямая вербовка в тюрьмах России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра МВД Украины Антона Геращенко.
"Новую армию Путина собираются вербовать среди 400 тысяч российских заключенных. Армия убийц, мародеров и насильников теперь будет еще и армией заключенных преступников", - сказал Геращенко.
Ранее мы сообщали, что за Россию воюют чеченцы, который отпустили из колоний. Как минимум 101 человек из 953, добровольно отправившихся из Чечни в Украину, имеют криминальное прошлое или настоящее.
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