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Из-за российской агрессии в Украине погибли 158 детей

Фото: в Украине погибли 158 детей (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

С начала войны России против Украины погибли 158 детей. Еще 258 несовершеннолетних получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По предварительным данным больше всего детей пострадало детей в Киевской - 75, Донецкой - 73, Харьковской - 56, Черниговской - 47, Николаевской - 32, Луганской - 31, Запорожской - 22, Херсонской - 29, Сумской - 16, Житомирской - 15 областях и столице - 16.

Кроме того, из-за активных боевых действий повреждены 869 заведений образования, из них 83 разрушены полностью.

Напомним, что за минувшие сутки из Донецкой и Луганской области удалось эвакуировать 955 мирных жителей.

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