Через російську агресію в Україні загинули 158 дітей

З початку війни Росії проти України загинуло 158 дітей. Ще 258 неповнолітніх отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
За попередніми даними найбільше дітей постраждало дітей у Київській - 75, Донецькій - 73, Харківській - 56, Чернігівській - 47, Миколаївській - 32, Луганській - 31, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях та столиці - 16.
Крім того, через активні бойові дії пошкоджені 869 закладів освіти, з них 83 зруйновані повністю.
Нагадаємо, що за минулу добу з Донецької та Луганської області вдалось евакуювати 955 мирних жителів.
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