Российскому подполковнику объявили подозрение за пытки гражданских в Конотопе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

По данным следствия, подполковник ВС России вместе со своими подчиненными незаконно пересек границу в Сумской области. Уже 25 февраля на въезде в село Вязовое по его приказу был организован блокпост. Применяя силу, там задержали местного водителя. Его переместили на сельскохозяйственное предприятие

Российский подполковник приказал подчиненным раздеть мужчину, связать и держать в холодном помещении в течение 4-5 часов с наручниками на руках рядом с черными полиэтиленовыми мешками, в которых, вероятно, находились тела. Затем задержанного отпустили.

Уже 28 февраля по приказу военного преступника оккупанты задержали двух местных жителей, которые развозили хлеб. На них надели наручники и завязали глаза, а также систематически били. Враги пытались узнать от задержанных данные о патриотически настроенных жителях Конотопа и позициях ВСУ. Только 2 марта их отпустили.

Против подполковника открыли уголовное дело по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ). Ему заочно объявили подозрение.