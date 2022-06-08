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Російському підполковнику оголосили підозру за катування цивільних у Конотопі

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Конотоп, Середа 08 червня 2022 12:23
Російському підполковнику оголосили підозру за катування цивільних у Конотопі Фото: ще одному російському командиру оголосили підозру (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці викрили російського підполковника, який наказував катувати мирних жителів Конотопу Сумської області. Йому заочно оголосили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, підполковник ЗС Росії разом зі своїми підлеглими незаконно перетнув кордон у Сумській області. Вже 25 лютого на в’їзді в село В’язове за його наказом був організований блокпост. Застосовуючи силу, там затримали місцевого водія. Його перемістили на сільськогосподарське підприємство

Російський підполковник наказав підлеглим роздягнути чоловіка, зв'язати та тримати у холодному приміщенні протягом 4-5 годин із кайданками на руках поруч із чорними поліетиленовими мішками, в яких, ймовірно, знаходилися тіла. Потім затриманого відпустили.

Вже 28 лютого за наказом військового злочинця окупанти затримали двох місцевих жителів, які розвозили хліб. На них одягли кайданки та зав'язали очі, а також систематично били. Вороги намагалися дізнатися від затриманих дані про патріотично налаштованих жителів Конотопа та позиції ЗСУ. Лише 2 березня їх відпустили.

Проти підполковника відкрили кримінальну справу за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ). Йому заочно оголосили підозру.

Нагадаємо, Володимир Зеленський анонсував створення в Україні системи з даними про військові злочини Росії. Проєкт отримав назву "Книга катів".

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