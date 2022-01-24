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На российском рынке новый обвал: под угрозой санкций падают рубль и фондовые индексы

Автор: Александр Белоус

В понедельник, 24 января, на российском рынке наблюдается резкое падение фондовых индексов и рубля. Под угрозой антикремлевских санкций индекс РТС падает почти на 10%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Московской биржи.

В частности, валютный индекс РТС упал на 9,0% до 1 275 пунктов. Рублевый индекс Мосбиржи снизился на 7,4% до 3 190 пунктов.

Курс доллара вырос на 1,7%, до 78,8 рублей.

На прошлой неделе нагнетание Кремлем геополитической напряженности отбросило российские фондовые индексы к многомесячным минимумам. За 18 января они потеряли 6,5-7,3%, за четыре дня распродажи - 13-15%. Активно избавлялись от российских акций как местные, так и иностранные инвесторы.

В то время угроза вторжения России сильно ударила и по Украине. На прошлой неделе доходность украинских гособлгигаций превысила 20%. Курс доллара вырос до годового максимума 28,50 гривен.

На выходных британское правительство начало работу над новыми санкциями, которые должны ослабить российскую экономику, если Кремль начнет вторжение в Украину. Санкции активно обсуждаются странами ЕС.

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Вторжение России в Украину