На российском рынке новый обвал: под угрозой санкций падают рубль и фондовые индексы

В частности, валютный индекс РТС упал на 9,0% до 1 275 пунктов. Рублевый индекс Мосбиржи снизился на 7,4% до 3 190 пунктов.

Курс доллара вырос на 1,7%, до 78,8 рублей.

На прошлой неделе нагнетание Кремлем геополитической напряженности отбросило российские фондовые индексы к многомесячным минимумам. За 18 января они потеряли 6,5-7,3%, за четыре дня распродажи - 13-15%. Активно избавлялись от российских акций как местные, так и иностранные инвесторы.

В то время угроза вторжения России сильно ударила и по Украине. На прошлой неделе доходность украинских гособлгигаций превысила 20%. Курс доллара вырос до годового максимума 28,50 гривен.