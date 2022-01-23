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Лондон готовит санкции против Кремля на случай вторжения в Украину

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Воскресенье 23 января 2022 11:53
Лондон готовит санкции против Кремля на случай вторжения в Украину Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Британское правительство начало работу над новыми санкциями, которые должны ослабить российскую экономику, если Кремль начнет вторжение в Украину. Предполагается, что Великобритания рассмотрит "ядерный" вариант поддержки отстранения России от международной платежной системы SWIFT.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

По данным издания, премьер-министр Борис Джонсон считает, что возможные санкции должны включать российский газопровод "Северный поток-2". Он должен провести переговоры с лидерами G7, чтобы завершить формирование "санкционной коалиции" для принятия целенаправленных мер против олигархов, поддерживающих российского президента.

Источники, близкие к премьер-министру, заявили, что он "опасается, что некоторые мировые лидеры могут не оценить ухудшающуюся картину на границе с Украиной или полностью осознать риски, связанные с запугиванием России".

Вице-премьер Великобритании Доминик Рааб подтвердил планы ввести санкции в ответ на вторжение России.

"Если Россия предпримет этот шаг, чтобы попытаться вторгнуться, а также установить марионеточный режим, будут очень серьезные последствия", - заявил он в воскресенье Sky News.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Британии заявили о планах РФ после вторжения в Украину привести пророссийского политика к власти.

При этом у США есть такие же доказательства, как и у Великобритании, о планах России по установлению марионеточного правительства в Украине.

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Вторжение России в Украину
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