В российском правительстве ожидают падения экономики до 2030 года, - Bloomberg

Как отмечает издание, этот документ - результат многомесячной работы официальных лиц и экспертов, пытающихся оценить истинное влияние экономической изоляции России из-за вторжения президента Владимира Путина в Украину, рисует гораздо более мрачную картину, чем официальные лица обычно говоря в своих оптимистичных публичных заявлениях. Отчет подготовлен для закрытой встречи высших должностных лиц 30 августа.

Два из трех представленных в отчете сценариев показывают, что в следующем году спад ускорится, а экономика вернется на довоенный уровень только в конце десятилетия или позже. "Инерционный" сценарий предполагает, что в следующем году экономика достигнет дна на 8,3% ниже уровня 2021 года, в то время как "стрессовый" сценарий устанавливает минимум в 2024 году на 11,9% ниже уровня прошлого года.

Все сценарии предполагают усиление давления санкций, и к ним, вероятно, присоединится все больше стран. В докладе говорится, что резкий отказ Европы от российских нефти и газа может также ударить по способности Кремля обеспечивать свой собственный рынок.

Помимо самих ограничений, которые охватывают около четверти импорта и экспорта, в докладе подробно рассказывается, как Россия сейчас сталкивается с блокадой, которая "затронула практически все виды транспорта", что еще больше ограничило экономику страны. Технологические и финансовые ограничения усиливают давление. По оценкам отчета, до 200 тысяч ИТ-специалистов могут покинуть страну к 2025 году, что является первым официальным прогнозом увеличения утечки мозгов.

Публично официальные лица заявляют, что удар от санкций оказался меньше, чем опасались, с сокращением, возможно, менее чем на 3% в этом году и еще меньше в 2023 году.

Согласно отчету, полное прекращение поставок газа в Европу, основной экспортный рынок России, может обойтись в 6,6 млрд долларов в год в виде недополученных налоговых поступлений. Полностью компенсировать потерянные продажи новыми экспортными рынками не удастся даже в среднесрочной перспективе.

Удар по нефтяному сектору

В результате добычу придется сократить, что ставит под угрозу цели Кремля по расширению внутренних поставок газа, говорится в отчете. Отсутствие технологий, необходимых для заводов по производству сжиженного природного газа, является "критическим" и может препятствовать усилиям по строительству новых.

Планы Европы по прекращению импорта российских нефтепродуктов - в прошлом году на них приходилось около 55% экспорта - могут привести к резкому сокращению производства, в результате чего на внутреннем рынке также не будет топлива.

В отчете говорится, что производители металлов теряют 5,7 млрд долларов в год из-за ограничений.

В отчете предупреждается, что если мировая экономика скатится в рецессию, Россия может столкнуться с дальнейшим сокращением экспорта, поскольку она становится "постоянным поставщиком" на мировых рынках, причем спрос на ее продукцию исчезает в первую очередь. Это может спровоцировать падение рубля и всплеск инфляции.

Критический импорт

Со стороны импорта "основной краткосрочный риск - это приостановка производства из-за нехватки импортного сырья и комплектующих". В долгосрочной перспективе невозможность ремонта импортного оборудования может навсегда ограничить рост, говорится в отчете.

"Альтернативных поставщиков для некоторых важнейших импортных товаров просто нет", - говорится в сообщении.

Согласно отчету, даже в сельскохозяйственном секторе, где Кремль рекламирует свои усилия по замещению иностранных поставок, зависимость от ключевых факторов производства может вынудить россиян сократить потребление продуктов питания по мере сокращения запасов.

Ограничения доступа к западным технологиям могут привести к тому, что Россия отстанет от текущих стандартов на поколение или два, поскольку она вынуждена полагаться на менее продвинутые альтернативы из Китая и Юго-Восточной Азии.

В докладе предупреждается, что санкции также заставят правительство пересмотреть ряд целей в области развития, которые Путин поставил перед войной, включая цели по ускорению роста населения и продолжительности жизни.

На секторальной основе в отчете подробно описывается широта удара от санкций:

Сельское хозяйство: 99% производства птицы и 30% производства молочного скота голштинской породы зависят от импорта. Семена для основных продуктов, таких как сахарная свекла и картофель, также в основном привозятся из-за пределов страны, как и корма для рыб и аминокислоты.

Авиация: 95% пассажиропотока приходится на самолеты иностранного производства, а отсутствие доступа к импортным запчастям может привести к сокращению флота по мере их выхода из эксплуатации.

Машиностроение: только 30% станков российского производства, а местная промышленность не в состоянии удовлетворить растущий спрос

Фармацевтика: около 80% отечественного производства зависит от импортного сырья.

Транспорт: ограничения ЕС утроили стоимость автомобильных перевозок

Связь и информационные технологии: из-за ограничений на SIM-карты к 2025 году их может не хватить в России, а к 2022 году ее телекоммуникационный сектор может отстать от мировых лидеров на пять лет.

Напомним, эксперты стран Евросоюза планируют уже на этой неделе провести совещание, на котором обсудят введение предельной цены на импорт российского газа.