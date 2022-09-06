В российском правительстве ожидают падения экономики до 2030 года, - Bloomberg

Россия может столкнуться длительной и глубокой рецессией по мере того, как влияние американских и европейских санкций будет распространяться. Согласно внутреннему отчету, подготовленному для правительства, экономика может падать до 2030 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как отмечает издание, этот документ - результат многомесячной работы официальных лиц и экспертов, пытающихся оценить истинное влияние экономической изоляции России из-за вторжения президента Владимира Путина в Украину, рисует гораздо более мрачную картину, чем официальные лица обычно говоря в своих оптимистичных публичных заявлениях. Отчет подготовлен для закрытой встречи высших должностных лиц 30 августа.
Два из трех представленных в отчете сценариев показывают, что в следующем году спад ускорится, а экономика вернется на довоенный уровень только в конце десятилетия или позже. "Инерционный" сценарий предполагает, что в следующем году экономика достигнет дна на 8,3% ниже уровня 2021 года, в то время как "стрессовый" сценарий устанавливает минимум в 2024 году на 11,9% ниже уровня прошлого года.
Все сценарии предполагают усиление давления санкций, и к ним, вероятно, присоединится все больше стран. В докладе говорится, что резкий отказ Европы от российских нефти и газа может также ударить по способности Кремля обеспечивать свой собственный рынок.
Помимо самих ограничений, которые охватывают около четверти импорта и экспорта, в докладе подробно рассказывается, как Россия сейчас сталкивается с блокадой, которая "затронула практически все виды транспорта", что еще больше ограничило экономику страны. Технологические и финансовые ограничения усиливают давление. По оценкам отчета, до 200 тысяч ИТ-специалистов могут покинуть страну к 2025 году, что является первым официальным прогнозом увеличения утечки мозгов.
Публично официальные лица заявляют, что удар от санкций оказался меньше, чем опасались, с сокращением, возможно, менее чем на 3% в этом году и еще меньше в 2023 году.
Согласно отчету, полное прекращение поставок газа в Европу, основной экспортный рынок России, может обойтись в 6,6 млрд долларов в год в виде недополученных налоговых поступлений. Полностью компенсировать потерянные продажи новыми экспортными рынками не удастся даже в среднесрочной перспективе.
В результате добычу придется сократить, что ставит под угрозу цели Кремля по расширению внутренних поставок газа, говорится в отчете. Отсутствие технологий, необходимых для заводов по производству сжиженного природного газа, является "критическим" и может препятствовать усилиям по строительству новых.
Планы Европы по прекращению импорта российских нефтепродуктов - в прошлом году на них приходилось около 55% экспорта - могут привести к резкому сокращению производства, в результате чего на внутреннем рынке также не будет топлива.
В отчете говорится, что производители металлов теряют 5,7 млрд долларов в год из-за ограничений.
В отчете предупреждается, что если мировая экономика скатится в рецессию, Россия может столкнуться с дальнейшим сокращением экспорта, поскольку она становится "постоянным поставщиком" на мировых рынках, причем спрос на ее продукцию исчезает в первую очередь. Это может спровоцировать падение рубля и всплеск инфляции.
Со стороны импорта "основной краткосрочный риск - это приостановка производства из-за нехватки импортного сырья и комплектующих". В долгосрочной перспективе невозможность ремонта импортного оборудования может навсегда ограничить рост, говорится в отчете.
"Альтернативных поставщиков для некоторых важнейших импортных товаров просто нет", - говорится в сообщении.
Согласно отчету, даже в сельскохозяйственном секторе, где Кремль рекламирует свои усилия по замещению иностранных поставок, зависимость от ключевых факторов производства может вынудить россиян сократить потребление продуктов питания по мере сокращения запасов.
Ограничения доступа к западным технологиям могут привести к тому, что Россия отстанет от текущих стандартов на поколение или два, поскольку она вынуждена полагаться на менее продвинутые альтернативы из Китая и Юго-Восточной Азии.
В докладе предупреждается, что санкции также заставят правительство пересмотреть ряд целей в области развития, которые Путин поставил перед войной, включая цели по ускорению роста населения и продолжительности жизни.
На секторальной основе в отчете подробно описывается широта удара от санкций:
Напомним, эксперты стран Евросоюза планируют уже на этой неделе провести совещание, на котором обсудят введение предельной цены на импорт российского газа.