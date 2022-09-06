У російському уряді очікують падіння економіки до 2030 року, - Bloomberg

Росія може зіткнутися тривалою і глибокою рецесією в міру того, як вплив американських і європейських санкцій буде поширюватися. Згідно з внутрішнім звітом, підготовленим для уряду, економіка може падати до 2030 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як зазначає видання, цей документ-результат багатомісячної роботи офіційних осіб та експертів, які намагаються оцінити справжній вплив економічної ізоляції Росії через вторгнення президента Володимира Путіна в Україну, малює набагато більш похмуру картину, ніж офіційні особи зазвичай кажучи в своїх оптимістичних публічних заявах. Звіт підготовлено для закритої зустрічі вищих посадових осіб 30 Серпня.
Два з трьох представлених у звіті сценаріїв показують, що в наступному році спад прискориться, а економіка повернеться на довоєнний рівень тільки в кінці десятиліття або пізніше. "Інерційний" сценарій передбачає, що в наступному році економіка досягне дна на 8,3% нижче рівня 2021 року, в той час як "стресовий" сценарій встановлює мінімум у 2024 році на 11,9% нижче рівня минулого року.
Всі сценарії передбачають посилення тиску санкцій, і до них, ймовірно, приєднається все більше країн. У доповіді говориться, що різка відмова Європи від російських нафти і газу може також вдарити по здатності Кремля забезпечувати свій власний ринок.
Крім самих обмежень, які охоплюють близько чверті імпорту та експорту, в доповіді детально розповідається, як Росія зараз стикається з блокадою, яка "торкнулася практично всі види транспорту", що ще більше обмежило економіку країни. Технологічні та фінансові обмеження посилюють тиск. За оцінками звіту, до 200 тисяч ІТ-фахівців можуть покинути країну до 2025 року, що є першим офіційним прогнозом збільшення витоку мізків.
Публічно офіційні особи заявляють, що удар від санкцій виявився менше, ніж побоювалися, зі скороченням, можливо, менш ніж на 3% в цьому році і ще менше в 2023 році.
Згідно зі звітом, повне припинення поставок газу в Європу, основний експортний ринок Росії, може обійтися в 6,6 млрд доларів на рік у вигляді недоотриманих податкових надходжень. Повністю компенсувати втрачені продажі новими експортними ринками не вдасться навіть у середньостроковій перспективі.
В результаті видобуток доведеться скоротити, що ставить під загрозу цілі Кремля по розширенню внутрішніх поставок газу, говориться в звіті. Відсутність технологій, необхідних для заводів з виробництва зрідженого природного газу, є "критичним" і може перешкоджати зусиллям з будівництва нових.
Плани Європи з припинення імпорту російських нафтопродуктів-в минулому році на них припадало близько 55% експорту - можуть призвести до різкого скорочення виробництва, в результаті чого на внутрішньому ринку також не буде палива.
У звіті говориться, що виробники металів втрачають 5,7 млрд доларів на рік через обмеження.
У звіті попереджається, що якщо світова економіка скотиться в рецесію, Росія може зіткнутися з подальшим скороченням експорту, оскільки вона стає "постійним постачальником" на світових ринках, причому попит на її продукцію зникає в першу чергу. Це може спровокувати падіння рубля і сплеск інфляції.
З боку імпорту "основний короткостроковий ризик - це призупинення виробництва через брак імпортної сировини і комплектуючих". У довгостроковій перспективі неможливість ремонту імпортного обладнання може назавжди обмежити зростання, говориться в звіті.
"Альтернативних постачальників для деяких найважливіших імпортних товарів просто немає", - йдеться в повідомленні.
Згідно зі звітом, навіть у сільськогосподарському секторі, де Кремль рекламує свої зусилля по заміщенню іноземних поставок, залежність від ключових факторів виробництва може змусити росіян скоротити споживання продуктів харчування в міру скорочення запасів.
Обмеження доступу до західних технологій можуть призвести до того, що Росія відстає від поточних стандартів на покоління або два, оскільки вона змушена покладатися на менш просунуті альтернативи з Китаю та Південно-Східної Азії.
У доповіді попереджається, що санкції також змусять уряд переглянути ряд цілей в галузі розвитку, які Путін поставив перед війною, включаючи цілі щодо прискорення зростання населення і тривалості життя.
На секторальній основі у звіті детально описується широта удару від санкцій:
Нагадаємо, експерти країн Євросоюзу планують вже цього тижня провести нараду, на якій обговорять введення граничної ціни на імпорт російського газу.