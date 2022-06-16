В российском оружии нашли американские чипы: США начали расследование

Электроника из США была обнаружена в российских радарных системах, беспилотниках, танках, наземном оборудовании и прибрежных кораблях.

Отмечается, после аннексии Крыма в 2014 США начали требовать от экспортеров получения лицензий, прежде чем продавать микросхемы российским военным. После начала полномасштабной войны многие страны запретили продавать России высокотехнологичные компоненты.

В поврежденной или брошенной в Украине российской технике нашли более старые американские и западные чипы, но есть и детали, изготовленные в 2020 году.

По данным журналистов, агенты Министерства торговли, обеспечивающие контроль за экспортом, проводят расследование вместе с ФБР. Они посещают компании, которые производят данные компоненты. Согласно информации от экспертов, в российской технике нашли детали от 70 компаний, базирующихся в США и Европе.

"Наша цель - попытаться отследить это до американского поставщика, чтобы определить, как оно попало в эту оружейную систему", - заявил представитель Минторговли.