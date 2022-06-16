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У російській зброї знайшли американські чіпи: США почали розслідування

Фото: США розслідують справу про американські чіпи у россійській зброї (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Американські чіпи і компоненти знайшли в російській військовій техніці. Дана зброя була задіяна у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Електроніка з США була виявлена в російських радарних системах, безпілотниках, танках, наземному обладнанні і прибережних кораблях.

Зазначається, після анексії Криму у 2014 США почали вимагати від експортерів отримання ліцензій, перш ніж продавати мікросхеми російським військовим. Після початку повномасштабної війни багато країн заборонили продавати Росії високотехнологічні компоненти.

У пошкодженій або кинутій в Україні російській техніці знайшли старіші американські і західні чіпи, але є і деталі, виготовлені у 2020 році.

За даними журналістів, агенти Міністерства торгівлі, що забезпечують контроль за експортом, проводять розслідування разом з ФБР. Вони відвідують компанії, які виробляють дані компоненти. Згідно з інформацією від експертів, в російській техніці знайшли деталі від 70 компаній, що базуються в США і Європі.

"Наша мета - спробувати відстежити це до американського постачальника, щоб визначити, як воно потрапило в цю збройову систему", - заявив представник Мінторгівлі.

Нагадаємо, що за даними міністр торгівлі США, в Росії виник масштабний дефіцит деталей, тому у військовій техніці використовують чіпи з холодильників.

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