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В российском модуле "Заря" на МКС очередные проблемы: выявили завышенные показатели плесени

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Россия, Четверг 23 сентября 2021 16:22
В российском модуле "Заря" на МКС очередные проблемы: выявили завышенные показатели плесени Фото: в российском модуле "Заря" на МКС обнаружили высокие показатели плесени (twitter.com/Space_Station)
Автор: Сергей Пышкин

В одной из зон российского модуля "Заря" обнаружили плесень, уровень которой превышает допустимые показатели. Исследователи провели отборы и сделали фотографии, которые были переданы на Землю.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание РБК.

Об очередной проблеме на модуле "Заря" сообщили специалисты медико-биологических проблем Российской академии наук и Центра подготовки космонавтов в своей статье, которая получила название "Медицинские аспекты обеспечения безопасности полета экипажа МКС-64".

Отмечается, что в одной из зон модуля обнаружили фрагменты плесневых грибов.

"Содержание фрагментов плесневых грибов в воздушной среде превышало нормативный показатель", - сообщается в статье.

Сейчас известно, что показатель составляет 110 колониеобразующих (КОЕ) единиц и превышает на 10 единиц допустимый - 100 на кубический метр воздуха.

Исследователи взяли микробиологические отборы, сфотографировали и направили кадры на Землю.

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