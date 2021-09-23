В российском модуле "Заря" на МКС очередные проблемы: выявили завышенные показатели плесени

В одной из зон российского модуля "Заря" обнаружили плесень, уровень которой превышает допустимые показатели. Исследователи провели отборы и сделали фотографии, которые были переданы на Землю.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание РБК .

Об очередной проблеме на модуле "Заря" сообщили специалисты медико-биологических проблем Российской академии наук и Центра подготовки космонавтов в своей статье, которая получила название "Медицинские аспекты обеспечения безопасности полета экипажа МКС-64".

Отмечается, что в одной из зон модуля обнаружили фрагменты плесневых грибов.

"Содержание фрагментов плесневых грибов в воздушной среде превышало нормативный показатель", - сообщается в статье.

Сейчас известно, что показатель составляет 110 колониеобразующих (КОЕ) единиц и превышает на 10 единиц допустимый - 100 на кубический метр воздуха.

Исследователи взяли микробиологические отборы, сфотографировали и направили кадры на Землю.