В російському модулі "Зоря" на МКС чергові проблеми: виявили завищені показники плісняви
В одній із зон російського модуля "Зоря" виявили плісняву, рівень якої перевищує допустимі показники. Дослідники провели відбори та зробили фотографії, що були передані на Землю.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання РБК.
Про чергову проблему на модулі "Зоря" повідомили фахівці медико-біологічних проблем Російської академії наук і Центру підготовки космонавтів у своїй статті, що отримала назву "Медичні аспекти забезпечення безпеки польоту екіпажу МКС-64".
Зазначається, що в одній із зон модуля виявили фрагменти пліснявих грибів.
"Зміст фрагментів цвілевих грибів в повітряному середовищі перевищував нормативний показник", - повідомляється в статті.
Наразі відомо, що показник становить 110 колонієутворюючих (КУО) одиниць й перевищує на 10 одиниць допустимий - 100 на кубічний метр повітря.
Дослідники взяли мікробіологічні відбори, сфотографували та направили кадри на Землю.