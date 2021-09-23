ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В російському модулі "Зоря" на МКС чергові проблеми: виявили завищені показники плісняви

Новость на русском →
Росія, Четвер 23 вересня 2021 16:22
В російському модулі "Зоря" на МКС чергові проблеми: виявили завищені показники плісняви Фото: в російському модулі "Зоря" на МКС виявили високі показники плісняви (twitter.com/Space_Station)
Автор: Сергій Пишкін

В одній із зон російського модуля "Зоря" виявили плісняву, рівень якої перевищує допустимі показники. Дослідники провели відбори та зробили фотографії, що були передані на Землю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання РБК.

Про чергову проблему на модулі "Зоря" повідомили фахівці медико-біологічних проблем Російської академії наук і Центру підготовки космонавтів у своїй статті, що отримала назву "Медичні аспекти забезпечення безпеки польоту екіпажу МКС-64".

Зазначається, що в одній із зон модуля виявили фрагменти пліснявих грибів.

"Зміст фрагментів цвілевих грибів в повітряному середовищі перевищував нормативний показник", - повідомляється в статті.

Наразі відомо, що показник становить 110 колонієутворюючих (КУО) одиниць й перевищує на 10 одиниць допустимий - 100 на кубічний метр повітря.

Дослідники взяли мікробіологічні відбори, сфотографували та направили кадри на Землю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація МКС
NEWS
Коли закінчиться карантин в Україні: Ляшко озвучив можливі терміни
Коли закінчиться карантин в Україні: Ляшко озвучив можливі терміни
DAILY
Акцизи, рента і земля. Кому і на що Рада підвищить податки
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Акцизи, рента і земля. Кому і на що Рада підвищить податки