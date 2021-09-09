В российском модуле МКС сработала пожарная сигнализация: что произошло

На Международной космической станции сработала пожарная сигнализация на проблемном российском модуле "Звезда". Экипаж включал агрегатный фильтр очистки атмосферы для устранения "возможного задымления".

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Роскосмоса .

В модуле "Звезда" сработал датчик задымления и включилась аварийная сигнализация при проведении автоматической подзарядки аккумуляторов, сообщают в Роскосмосе.

Однако, космонавт Олег Новицкий сообщал российскому Центру управления полетами, что экипаж видел дым и чувствовал запах гари, сообщает "РИА Новости".

Приборы показывали наличие вредных веществ возле медицинского шкафа в модуле "Звезда", а астронавт ESA Тома Песке заявлял о проникновении через вентиляцию в американский модуль запаха сгоревшего пластика и электроники.

В Роскосмосе утверждают, что сейчас все системы работают в штатном режиме.