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У російському модулі МКС спрацювала пожежна сигналізація: що сталося

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Москва, Четвер 09 вересня 2021 10:56
У російському модулі МКС спрацювала пожежна сигналізація: що сталося Фото: на модулі МКС завила пожежна сигналізація (spaceflight.nasa)
Автор: Анастасія Рокитна

На Міжнародній космічній станції спрацювала пожежна сигналізація на проблемному російському модулі "Звезда". Екіпаж включав агрегатний фільтр очищення атмосфери для усунення "можливого задимлення".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Роскосмосу.

У модулі "Звезда" спрацював датчик задимлення і включилася аварійна сигналізація при проведенні автоматичної підзарядки акумуляторів, повідомляють в Роскосмосі.

Однак, космонавт Олег Новицький повідомляв російському Центру управління польотами, що екіпаж бачив дим і відчував запах гару, повідомляє "РИА Новости".

Прилади показували наявність шкідливих речовин біля медичної шафи в модулі "Звезда", а астронавт ESA Тома Песке заявляв про проникнення через вентиляцію в американський модуль запаху згорілого пластику та електроніки.

У Роскосмосі стверджують, що зараз всі системи працюють в штатному режимі.

Нагадаємо, у російському модулі МКС знайшли нові тріщини.

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