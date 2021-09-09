У російському модулі МКС спрацювала пожежна сигналізація: що сталося

На Міжнародній космічній станції спрацювала пожежна сигналізація на проблемному російському модулі "Звезда". Екіпаж включав агрегатний фільтр очищення атмосфери для усунення "можливого задимлення".

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу Роскосмосу .

У модулі "Звезда" спрацював датчик задимлення і включилася аварійна сигналізація при проведенні автоматичної підзарядки акумуляторів, повідомляють в Роскосмосі.

Однак, космонавт Олег Новицький повідомляв російському Центру управління польотами, що екіпаж бачив дим і відчував запах гару, повідомляє "РИА Новости".

Прилади показували наявність шкідливих речовин біля медичної шафи в модулі "Звезда", а астронавт ESA Тома Песке заявляв про проникнення через вентиляцію в американський модуль запаху згорілого пластику та електроніки.

У Роскосмосі стверджують, що зараз всі системи працюють в штатному режимі.