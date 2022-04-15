В российском Белгороде вспыхнул крупный пожар. Власти утверждают, что из-за камыша

"На улице Индустриальная в районе ж/д депо загорелся камыш", - пишет он в своем Telegram.

Также он заверил, что ситуация находится под контролем, и призвал "не беспокоиться".

По данным российской МЧС, пожар вспыхнул в районе Савино. Общая площадь возгорания составляет около 150 квадратных метров.

Тем временем в местных пабликах в сети публикуют видео пожара в Белгороде.

Пожар в российском Белгороде ночью 15 апреля (фото: t.me/zhest_belgorod / t.me/readovkanews)