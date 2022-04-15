У російському Бєлгороді спалахнула велика пожежа. Влада стверджує, що через очерет

У Бєлгороді (Російська Федерація) сталася велика пожежа через займання заростей очерету. На місці працюють пожежні служби. Даних про можливих постраждалих в результаті НП немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Антона Іванова .

"На вулиці Індустріальна в районі залізничного депо загорівся очерет", - пише він у своєму Telegram.

Також він запевнив, що ситуація знаходиться під контролем, і закликав "не перейматися".

За даними російської МНС, пожежа спалахнула в районі Савіно. Загальна площа загоряння становить близько 150 квадратних метрів.

Тим часом в місцевих пабліках в мережі публікують відео пожежі в Бєлгороді.

Пожежа у російському Бєлгороді вночі 15 квітня (фото: t.me/zhest_belgorod / t.me/readovkanews)