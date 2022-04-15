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У російському Бєлгороді спалахнула велика пожежа. Влада стверджує, що через очерет

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Бєлгород, Росія, П'ятниця 15 квітня 2022 03:29
У російському Бєлгороді спалахнула велика пожежа. Влада стверджує, що через очерет Фото: пожежа у російському Бєлгороді (t.me/zhest_belgorod)
Автор: Володимир Костирін

У Бєлгороді (Російська Федерація) сталася велика пожежа через займання заростей очерету. На місці працюють пожежні служби. Даних про можливих постраждалих в результаті НП немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Антона Іванова.

"На вулиці Індустріальна в районі залізничного депо загорівся очерет", - пише він у своєму Telegram.

Також він запевнив, що ситуація знаходиться під контролем, і закликав "не перейматися".

За даними російської МНС, пожежа спалахнула в районі Савіно. Загальна площа загоряння становить близько 150 квадратних метрів.

Тим часом в місцевих пабліках в мережі публікують відео пожежі в Бєлгороді.

Пожежа у російському Бєлгороді вночі 15 квітня (фото: t.me/zhest_belgorod / t.me/readovkanews)

Нагадаємо, раніше в російському Бєлгороді було пошкоджено залізничне полотно у Щебекинском районі.

Також ми писали про те, що 14 квітня губернатор Бєлгородської області РФ звинуватив Україну у нібито обстрілі російської території. За його словами, під "обстріл" потрапило село Журавльовка.

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