У російському Бєлгороді спалахнула велика пожежа. Влада стверджує, що через очерет
У Бєлгороді (Російська Федерація) сталася велика пожежа через займання заростей очерету. На місці працюють пожежні служби. Даних про можливих постраждалих в результаті НП немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Антона Іванова.
"На вулиці Індустріальна в районі залізничного депо загорівся очерет", - пише він у своєму Telegram.
Також він запевнив, що ситуація знаходиться під контролем, і закликав "не перейматися".
За даними російської МНС, пожежа спалахнула в районі Савіно. Загальна площа загоряння становить близько 150 квадратних метрів.
Тим часом в місцевих пабліках в мережі публікують відео пожежі в Бєлгороді.
Пожежа у російському Бєлгороді вночі 15 квітня (фото: t.me/zhest_belgorod / t.me/readovkanews)
Нагадаємо, раніше в російському Бєлгороді було пошкоджено залізничне полотно у Щебекинском районі.
Також ми писали про те, що 14 квітня губернатор Бєлгородської області РФ звинуватив Україну у нібито обстрілі російської території. За його словами, під "обстріл" потрапило село Журавльовка.
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