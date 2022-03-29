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В российском Белгороде раздаются громкие взрывы

Фото: в российском Белгороде раздаются громкие взрывы (фото t.me/belgorod01)
Автор: Сергей Пышкин

В Белгороде раздались громкие взрывы. Инцидент произошел на территории села Красный Октябрь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал "Белгород №1".

"Сейчас на территории Белгорода и Белгородского района слышны взрывы. Инцидент произошел в районе села Красный Октябрь. Глава села сейчас находится на месте. Со мной на прямой связи. Оперативно мне сообщает всю информацию. Жертв и пострадавших среди жителей нет. Разрушений на территории поселка нет", - заявил губернатор Вячеслав Гладков.

Сейчас на месте работают экстренные службы.

Согласно данным издания TACC, в результате взрыва пострадали четверо российских военных.

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