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В російському Бєлгороді лунають гучні вибухи

Фото: в російському Бєлгороді лунають гучні вибухи (t.me/belgorod01)
Автор: Сергій Пишкін

В Бєлгороді пролунали гучні вибухи. Інцидент стався на території села Червоний Жовтень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал "Белгород №1".

"Наразі на території Білгорода та Білгородського району чути вибухи. Інцидент стався у районі села Червоний Жовтень. Голова села зараз перебуває на місці. Зі мною на прямому зв'язку. Оперативно мені повідомляє всю інформацію. Жертв та постраждалих серед мешканців немає. Руйнувань на території селища немає", - заявив губернатор Вячеслав Гладков.

Наразі на місці працюють екстрені служби.

Згідно з даними видання TACC, внаслідок вибуху постраждали четверо російських військових.

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Російська Федерація