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В российском Белгороде прозвучало два сильных взрыва, - губернатор

Белгород (Фото: rbc.ru)
Автор: Константин Широкун

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил о двух сильных разрывах. Что стало причиной громких «хлопков», чиновник не сообщил и пообещал раскрыть всю информацию о случившемся утром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Вячеслава Гладкова.

"30 минут назад проснулся от двух сильных разрывов. По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет. Уже появились в социальных сетях кадры о вспышках в небе", - написал Гладков.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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