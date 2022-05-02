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У російському Бєлгороді пролунало два сильні вибухи, - губернатор

Бєлгород (Фото: rbc.ru)
Автор: Константин Широкун

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков повідомив про два сильні розриви. Що стало причиною гучних "ударів", чиновник не повідомив і пообіцяв розкрити всю інформацію про те, що трапилося вранці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram В'ячеслава Гладкова.

"30 хвилин тому прокинувся від двох сильних розривів. За інформацією оперативного штабу, пошкоджень і руйнувань немає. Постраждалих немає. Вже з'явилися в соціальних мережах кадри про спалахи в небі", - написав Гладков.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Російська Федерація