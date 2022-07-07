Из российского плена освободили сына главы Запорожского района

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

"Все! Влад дома!!!! Спасибо большое всем, кто был со мной, с моей семьей, с моим сыном Владом! Друзья, коллеги, знакомые и не знакомые мне люди! Благодаря всем Вам удалось Влада вернуть домой", - сообщил он.

Напомним, российские оккупанты похитили Влада Буряка на блокпосту в оккупированной Васильевке.

В конце июня Украина провела самый крупный обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России. Удалось вернуть более 140 человек, в том числе защитников Мариуполя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.