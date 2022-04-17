ru ua
Вс, 17 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты на блокпосте похитили сына главы Запорожской райгосадминистрации

Новина українською →
Запорожская область, Воскресенье 17 апреля 2022 17:39
Оккупанты на блокпосте похитили сына главы Запорожской райгосадминистрации Фото: оккупанты на блокпосте похитили сына главы Запорожской райгосадминистрации (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Глава Запорожской районной государственной администрации Олег Буряк заявил, что его сына похитили российские оккупанты. Это произошло на блокпосту в Васильевке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время видеообращения.

"Моего сына похитили. Россияне похитили его на блокпосту в Васильевке. Ему всего 16 лет. Где мой сын сейчас я не знаю. Я обращаюсь ко всему европейскому сообществу, ко всему человечеству: помогите мне, пожалуйста! Пусть весь мир знает о том, что русские здесь в стране воруют детей. Помогите моему ребенку вернуться домой как можно скорее. Мне нужна ваша помощь. Если многие люди одновременно потребуют освободить моего Влада, то это обязательно произойдет", - призвал он.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты похитили сотни украинцев в оккупированных районах Запорожской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская область Оккупированные территории Война России против Украины
NEWS
53-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
53-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Готов к обороне. Как под ракетными обстрелами сегодня живет Николаев
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Готов к обороне. Как под ракетными обстрелами сегодня живет Николаев