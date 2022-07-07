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З російського полону звільнили сина голови Запорізького району

Фото: 16-річного Влада Буряка звільнили з полону (facebook.com/bonmtf)
Автор: Юлія Бойко

З російського полону звільнили 16-річного сина голови Запорізького району Олега Буряка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Все! Влад вдома!!!! Спасибі велике всім, хто був зі мною, з моєю сім'єю, з моїм сином Владом! Друзі, колеги, знайомі і не знайомі мені люди! Завдяки всім вам вдалося Влада повернути додому", - повідомив він.

Нагадаємо, російські окупанти викрали Влада Буряка на блокпосту в окупованій Василівці.

Наприкінці червня Україна провела найбільший обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення Росії. Вдалося повернути понад 140 осіб, у тому числі захисників Маріуполя.

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