З російського полону звільнили сина голови Запорізького району

З російського полону звільнили 16-річного сина голови Запорізького району Олега Буряка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.
"Все! Влад вдома!!!! Спасибі велике всім, хто був зі мною, з моєю сім'єю, з моїм сином Владом! Друзі, колеги, знайомі і не знайомі мені люди! Завдяки всім вам вдалося Влада повернути додому", - повідомив він.
Нагадаємо, російські окупанти викрали Влада Буряка на блокпосту в окупованій Василівці.
Наприкінці червня Україна провела найбільший обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення Росії. Вдалося повернути понад 140 осіб, у тому числі захисників Маріуполя.
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