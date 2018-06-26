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Интервью

Российского омбудсмена не пустили в Лукьяновское СИЗО посетить Одинцова

НовостиОбщество    26.06.2018 - 16:07
Фото: Татьяна Москалькова (Kremlin.ru)
Фото: Татьяна Москалькова (Kremlin.ru)

Москалькова не имела специального разрешения от Министерства юстиции Украины

Российского омбудсмена Татьяну Москалькову во вторник, 26 июня, не впустили в Лукьяновское СИЗО в Киеве, где она хотела встретиться с Максимом Одинцовым, который после аннексии Крыма перешел из украинской армии в Вооруженные силы РФ. Об этом Москалькова сказала в ходе брифинга на территории СИЗО, передает РБК-Украина.

Уполномоченный по правам человека отметили, что ее не пропустили из-за того, что Москалькова не имела специального разрешения от Министерства юстиции Украины.

"Нужно разрешение Минюста на посещение Одинцова. Такой запрос сегодня будет сделан консульством и будем ждать этого ответа", - сказала Москалькова.

Она добавила, что согласно закону об уполномоченном Верховной рады, заключенных может посетить любой человек в сопровождении представителя парламента. Но Москалькову никто не сопровождал.

Также российский омбудсмен отметила, что обсудила с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой вопрос посещения украинских моряков, задержанных в Крыму. Их обвиняют в "незаконной рыбаловле".

А для того, чтобы посетить политзаключенных Олега Сенцова и Владимира Балуха, которые голодают, Денисовой нужно получить разрешение руководителя Федеральной службы исполнения наказаний, уточнила российский омбудсмен.

Разрешения Минюста на визит с Одинцовым Москалькова будет ждать в Москве.

Напомним, ранее омбудсмен Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова не сможет без нее посетить украинского политзаключенного Олега Сенцова в России.

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Теги публикации: омбудсмен, политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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