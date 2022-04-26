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Российское вторжение и зверства в Украине нельзя оправдать, - глава Пентагона

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Берлин, Вторник 26 апреля 2022 13:22
Российское вторжение и зверства в Украине нельзя оправдать, - глава Пентагона Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что вторжение России и зверства ее военных в Украине нельзя оправдать. Глава Пентагона добавил, что Москва ведет войну в угоду одному человеку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Российское вторжение нельзя оправдать, как и зверства россиян", - цитирует издание заявление Остина во время выступления на американской авиабазе Рамштайн в Германии, где проходит встреча представителей 40 стран, посвященной Украине.

Глава Пентагона добавил, что Россия ведет войну по выбору и в угоду одному человеку. Остин не назвал, о ком именно идет речь, но можно предположить, что имеется ввиду Владимир Путин, развязавший войну в Украине.

"Украина ведет войну по необходимости, чтобы защитить свою демократию, свой суверенитет и своих граждан", - подчеркнул министр.

Напомним, накануне Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен посетили с визитом Украину. Они встретились с президентом страны Владимиром Зеленским. Глава Пентагона выразил уверенность, что украинский народ может победить в войне с Россией.

Украина противостоит российскому вторжению 62-й день. О ситуации в зонах боевых действиях и регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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