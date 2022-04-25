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Украина может победить Россию при правильной поддержке, - Пентагон

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Киев, Понедельник 25 апреля 2022 11:54
Украина может победить Россию при правильной поддержке, - Пентагон Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Глава Министерства обороны США (Пентагона) Ллойд Остин уверен, что Украина может победить в войне против России. Но для этого ей понадобится "правильное оснащение и правильная поддержка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"С точки зрения их способности побеждать - первый шаг к победе - это вера в то, что ты можешь победить. И поэтому они верят, что могут победить. Мы верим, что мы - они - можем победить, если у них будет правильное оборудование, правильная поддержка, и мы собираемся сделать все, что в наших силах, и продолжим делать все, что в наших силах", - добавил Остин.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заверил, что суверенная и независимая Украина просуществует гораздо дольше, чем Владимир Путин будет оставаться президентом России.

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