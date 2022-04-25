Украина может победить Россию при правильной поддержке, - Пентагон

"С точки зрения их способности побеждать - первый шаг к победе - это вера в то, что ты можешь победить. И поэтому они верят, что могут победить. Мы верим, что мы - они - можем победить, если у них будет правильное оборудование, правильная поддержка, и мы собираемся сделать все, что в наших силах, и продолжим делать все, что в наших силах", - добавил Остин.