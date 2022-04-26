Російське вторгнення і звірства в Україні не можна виправдати, - глава Пентагону

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що вторгнення Росії і звірства її військових в Україні не можна виправдати. Глава Пентагону додав, що Москва веде війну на догоду одній людині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Російське вторгнення не можна виправдати, як і звірства росіян", - цитує видання заяву Остіна під час виступу на американській авіабазі Рамштайн в Німеччині, де проходить зустріч представників 40 країн, присвяченій Україні.

Глава Пентагону додав, що Росія веде війну за вибором і на догоду одній людині. Остін не назвав, про кого саме йде мова, але можна припустити, що мається на увазі Володимир Путін, який розв'язав війну в Україні.

"Україна веде війну за необхідності, щоб захистити свою демократію, свій суверенітет і своїх громадян", - підкреслив міністр.