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Российское вторжение в Украину сильно замедлит рост мировой экономики, - Morgan Stanley

Фото: Morgan Stanley прогнозирует сокращение роста мировой экономики (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Morgan Stanley прогнозирует, что глобальный экономический рост в этом году составит менее половины роста 2021 года. Это произойдет из-за рисков, связанных с российско-украинской войной и всплеском COVID-19 в Китае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Компания ожидает, что глобальный рост составит 2,9% по сравнению с ростом на 6,2% в 2021 году в годовом исчислении.

Цены на сырьевые товары и нефть взлетели до небес после того, как Россия была подвергнута западным санкциям за ее вторжение в Украину, что усилило инфляционное давление во всем мире и побудило правительства и центральные банки пересмотреть свою денежно-кредитную политику.

Поскольку разрешение российского кризиса выглядит маловероятным, а мировые центральные банки уже пытаются замедлить рост, чтобы укротить инфляцию, экономисты Morgan Stanley ожидают, что потенциал роста экономики будет ограниченным.

Более жесткие ограничения в связи с COVID-19 в Китае привели к остановке промышленного производства и ограничению внутреннего спроса, что нанесло ущерб его экономике, поскольку рост экспорта замедлился до самого низкого уровня почти за два года.

На прошлой неделе центральные банки США и Великобритании присоединились к другим крупным экономикам, чтобы поднять процентные ставки в попытке справиться с всплеском инфляции, который они назвали временным после постпандемического восстановления мировой экономики, до того, как вторжение России в Украину вызвало рост цены на энергоносители.

Morgan Stanley заявил, что более медленный глобальный рост имеет широкую основу, и единственными двумя крупными экономиками, где компания не видит существенного замедления, являются Япония и Индия.

"Сейчас мы не видим, чтобы мировой ВВП возвращался к докризисному тренду в прогнозируемый период", - добавили в Morgan Stanley.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2022 году на 0,8 п.п. до 3,6%, в 2023 году - на 0,2 п.п. до 3,6%. Фонд ожидает, что война России против Украины вызовет "сейсмические волны" во всем мире.

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Экономика Украины