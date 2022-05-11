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Російське вторгнення в Україну сильно сповільнить зростання світової економіки, - Morgan Stanley

Фото: Morgan Stanley прогнозує скорочення зростання світової економіки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Morgan Stanley прогнозує, що глобальне економічне зростання цього року складе менше половини зростання 2021 року. Це відбудеться через ризики, пов'язані з російсько-українською війною і сплеском COVID-19 в Китаї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Компанія очікує, що глобальне зростання складе 2,9% в порівнянні з ростом на 6,2% в 2021 році в річному численні.

Ціни на сировинні товари і нафту злетіли до небес після того, як Росія була піддана західним санкціям за її вторгнення в Україну, що посилило інфляційний тиск у всьому світі і спонукало уряди і центральні банки переглянути свою грошово-кредитну політику.

Оскільки вирішення російської кризи виглядає малоймовірним, а світові центральні банки вже намагаються уповільнити зростання, щоб приборкати інфляцію, економісти Morgan Stanley очікують, що потенціал зростання економіки буде обмеженим.

Більш жорсткі обмеження у зв'язку з COVID-19 в Китаї призвели до зупинки промислового виробництва і обмеження внутрішнього попиту, що завдало шкоди його економіці, оскільки зростання експорту сповільнилося до найнижчого рівня майже за два роки.

Минулого тижня центральні банки США і Великобританії приєдналися до інших великих економік, щоб підняти процентні ставки в спробі впоратися зі сплеском інфляції, який вони назвали тимчасовим після постпандемічного відновлення світової економіки, до того, як вторгнення Росії в Україну викликало зростання ціни на енергоносії.

Morgan Stanley заявив, що більш повільне глобальне зростання має широку основу, і єдиними двома великими економіками, де компанія не бачить істотного уповільнення, є Японія та Індія.

"Зараз ми не бачимо, щоб світовий ВВП повертався до докризового тренду в прогнозований період", - додали в Morgan Stanley.

Нагадавши, Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз зростання світової економіки в 2022 році на 0,8 п.п. до 3,6%, в 2023 році - на 0,2 п. п. до 3,6%. Фонд очікує, що війна Росії проти України викличе "сейсмічні хвилі" у всьому світі.

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Економіка України