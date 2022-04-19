ru ua
Вт, 19 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2022 году из вторжения России в Украину

Новина українською →
Украина, Вторник 19 апреля 2022 17:32
МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2022 году из вторжения России в Украину Фото: МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики (imf.org)
Автор: Александр Белоус

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2022 году на 0,8 п.п. до 3,6%, в 2023 году - на 0,2 п.п. до 3,6%. Война России против Украины вызовет "сейсмические волны" во всем мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на World Economic Outlook (апрель 2022 года).

"Перспективы мировой экономики резко ухудшились, в основном из-за вторжения России в Украину", - говорится в сообщении фонда.

МВФ ожидает, что последствия войны будут распространяться повсюду, усиливая ценовое давление и усугубляя серьезные политические проблемы

Ухудшение прогноза отражает прямое влияние войны в Украине и санкций против России, поскольку в обеих странах прогнозируется резкий спад. Прогноз роста в этом году для Европейского союза был пересмотрен в сторону понижения на 1,1 п.п. из-за косвенных последствий войны, что сделало его вторым по значимости фактором общего пересмотра в сторону понижения.

Война усугубляет череду потрясений предложения, которые поразили мировую экономику в последние годы. "Подобно сейсмическим волнам, его воздействие будет распространяться повсюду - через товарные рынки, торговлю и финансовые связи", - говорится в прогнозе.

Россия - крупный поставщик нефти, газа и металлов, а вместе с Украиной - пшеницы и кукурузы. Сокращение поставок этих товаров привело к резкому росту их цен. Больше всего пострадали импортеры сырьевых товаров в Европе, на Кавказе и в Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в странах Африки к югу от Сахары. Но рост цен на продукты питания и топливо нанесет ущерб домохозяйствам с низкими доходами во всем мире, в том числе в Северной и Южной Америке и других странах Азии, отмечают в МВФ.

Восточная Европа и Центральная Азия имеют широкие прямые торговые и денежные связи с Россией и, как ожидается, пострадают. Перемещение около 5 млн украинцев в соседние страны, особенно в Польшу, Румынию, Молдову и Венгрию, усугубляет экономическое давление в регионе, говорится в сообщении.

МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2022 году из вторжения России в Украину

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МВФ
NEWS
55-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
55-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
"Будем ехать, сколько сможет поезд". Репортаж с эвакуационного рейса на Донбасс
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Будем ехать, сколько сможет поезд". Репортаж с эвакуационного рейса на Донбасс