ru ua
Пт, 04 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Российское вторжение в Украину пошло не по плану, - Минобороны Британии

Новина українською →
Лондон, Пятница 04 марта 2022 03:54
Российское вторжение в Украину пошло не по плану, - Минобороны Британии Фото: Бен Уоллес, министр обороны Британии (telegraph.co.uk)
Автор: Артур Родивилов

Российское вторжение в Украину не идет по плану. Его определил путинский режим, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По его словам, логистика бронетехники показывает, что российская армия отстает от графика.

"Они пытались атаковать, но у них не получилось. Это показывает, что их план не идет так, как им хотелось", - заявил Уоллес.

Напомним, около 9 тыс. российских военных были уничтожены за одну неделю войны против Украины. Армия делает все для того, чтобы взломать врага окончательно.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
В эти часы и дни происходит слом ситуации на войне, - Резников
В эти часы и дни происходит слом ситуации на войне, - Резников
DAILY
Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина