Российское вторжение в Украину пошло не по плану, - Минобороны Британии

Российское вторжение в Украину не идет по плану. Его определил путинский режим, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

"Они пытались атаковать, но у них не получилось. Это показывает, что их план не идет так, как им хотелось", - заявил Уоллес.

По его словам, логистика бронетехники показывает, что российская армия отстает от графика.

Напомним, около 9 тыс. российских военных были уничтожены за одну неделю войны против Украины. Армия делает все для того, чтобы взломать врага окончательно.

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