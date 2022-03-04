Російське вторгнення в Україну пішло не за планом, - Міноборони Британії

Російське вторгнення в Україну не йде за планом. Його визначив путінський режим, заявив міністр оборони Великобританії Бен Уоллес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

"Вони намагалися атакувати, але у них не вийшло. Це показує, що їх план не йде так, як їм хотілося", - заявив Уоллес.

За його словами, логістика бронетехніки показує, що російська армія відстає від графіка.

Нагадаємо, близько 9 тис. російських військових були знищені за один тиждень війни проти України. Армія робить все для того, щоб зламати ворога остаточно.

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