Російське вторгнення в Україну пішло не за планом, - Міноборони Британії
Фото: Бен Уоллес, міністр оборони Британії (telegraph.co.uk)
Російське вторгнення в Україну не йде за планом. Його визначив путінський режим, заявив міністр оборони Великобританії Бен Уоллес.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
За його словами, логістика бронетехніки показує, що російська армія відстає від графіка.
"Вони намагалися атакувати, але у них не вийшло. Це показує, що їх план не йде так, як їм хотілося", - заявив Уоллес.
Нагадаємо, близько 9 тис. російських військових були знищені за один тиждень війни проти України. Армія робить все для того, щоб зламати ворога остаточно.
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