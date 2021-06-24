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Российское вмешательство в Ливии имеет последствия для США, - Госдеп

Автор: Даша Харченко

Участие РФ в делах Ливии затрагивает геополитические интересы США. Ливия - крупнейший поставщик нефти и газа, что является "фактором в мировых экономических вопросах".

Об этом сказал высокопоставленный представитель Госдепартамента.

Он предупредил о том, что Ливия может превратиться в "еще одно неуправляемое пространство!, в котором "террористы могут действовать безнаказанно".

"Российское вмешательство в Ливии превратилось в нечто такое, что имеет геополитические последствия для США. Русские внедрились именно на южный фланг НАТО. Они проецируют влияние на страны Черной Африки", - сказал чиновник.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон призывал к выводу из Ливии российских и турецких сил. По его словам, ответственность европейцев в том, чтобы все, кто дестабилизирует Ливию, прекратили это.

Напомним, в феврале 2021 года стороны вооруженного конфликта в Ливии договорились о создании переходного правительства. Кроме того, они договорились о выборах, которые должны состояться в конце года.

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Ливия