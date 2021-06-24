Российское вмешательство в Ливии имеет последствия для США, - Госдеп

Он предупредил о том, что Ливия может превратиться в "еще одно неуправляемое пространство!, в котором "террористы могут действовать безнаказанно".

"Российское вмешательство в Ливии превратилось в нечто такое, что имеет геополитические последствия для США. Русские внедрились именно на южный фланг НАТО. Они проецируют влияние на страны Черной Африки", - сказал чиновник.