Російське втручання в Лівії має наслідки для США, - Держдеп

Участь РФ у справах Лівії зачіпає геополітичні інтереси США. Лівія - найбільший постачальник нафти і газу, що є "фактором у світових економічних питаннях".
Він попередив про те, що Лівія може перетворитися на "ще один некерований простір", в якому "терористи можуть діяти безкарно".
"Російське втручання в Лівії перетворилося на щось таке, що має геополітичні наслідки для США. Росіяни впровадилися саме на південний фланг НАТО. Вони проектують вплив на країни Чорної Африки", - сказав чиновник.
Раніше президент Франції Емманюель Макрон закликав до виведення з Лівії російських і турецьких сил. За його словами, відповідальність європейців у тому, щоб всі, хто дестабілізує Лівію, припинили це.
Нагадаємо, в лютому 2021 року сторони збройного конфлікту в Лівії домовилися про створення перехідного уряду. Крім того, вони домовилися про вибори, які мають відбутися наприкінці року.