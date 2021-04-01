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Трубоукладчик прибыл к месту строительства "Северного потока-2" в Дании

Новина українською → Дания, Четверг 01 апреля 2021 03:39
Трубоукладчик прибыл к месту строительства "Северного потока-2" в Дании Фото: Северный поток-2 (nord-stream2)
Автор: Даша Харченко

Трубоукладчик "Академик Черский" прибыл к месту проведения строительства "Северного потока-2" в водах Дании. Над укладкой труб продолжает работать компания "Фортуна".

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что последние три недели "Академик Черский" находился в Балтийском море в районе Калининградской области, где проводил ходовые и предэксплуатационные испытания.

"Информируем вас о том, что судно "Академик Черский" прибыло на точку проведения работ", - говорится в сообщении оператора.

Ранее сообщалось, что с целью обхода санкций против проекта "Северный поток-2" Россия действует сразу по нескольким направлениям. Действия Москвы направлены на то, чтобы достроить газопровод.

Кроме того, в Госдепе США назвали условие введения новых санкций против "Северного потока-2".

В Германии же пытаются выиграть время, чтобы завершить строительство российского газопровода, несмотря на санкции со стороны США.

Добавим, что власти Германии пообещали США усилить поддержку Украины в обмен на завершение строительства газопровода "Северный поток-2".

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