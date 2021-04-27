ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Російське судно "Академік Черський" почало укладку "Північного потоку-2"

Новость на русском → Вівторок 27 квітня 2021 10:57
Російське судно "Академік Черський" почало укладку "Північного потоку-2" Фото: Москва вирішила задіяти судно "Академік Черський" на укладанні "Північного потоку-2" (nord-stream2.com)
Автор: Олександр Білоус

Російське судно "Академік Черський" почало укладання труб для газопроводу "Північний потік-2" у водах Данії. Баржа "Фортуна" також продовжує трубоукладку.

Про це повідомляє компанія-оператор проекту Nord Stream 2 AG.

"Після успішного проходження морських випробувань судно" Академік Черський " приступило сьогодні до трубоукладальних робіт у виключній економічній зоні Данії. Баржа "Фортуна" продовжує трубоукладку. Усі роботи проводяться відповідно до отриманих дозволів", - йдеться в повідомленні.

Раніше Аакадемік Черський" кілька разів наближався до місця будівництва трубопроводу, проте потім йшов в російські води.

Судно "Академік Черський" було закладено у 2007 році на верфі в Китаї, добудовано в Сінгапурі. Проект розроблений норвезькою компанією Vik-Sandvik. Первісна назва судна-Jascon-18. У 2015 році судно куплено структурами "Газпрому" за 1 млрд доларів і перейменовано.

Зазначимо, Мін'юст США затвердив два пакети нових санкцій проти газопроводу "Північний потік-2". Однак остаточне рішення щодо них все ще не прийнято.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що хоча деякі країни виступають проти цього проекту, Німеччина підтримує будівництво " Північного потоку-2".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка Північний потік-2
NEWS
При підкоренні Марса буде багато людських жертв, - Ілон Маск
При підкоренні Марса буде багато людських жертв, - Ілон Маск
DAILY
Нова "холодна війна". Чого чекати від конфлікту Росії і Заходу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Нова "холодна війна". Чого чекати від конфлікту Росії і Заходу