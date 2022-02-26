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Российское командование обязательно ждет трибунал, - Шмыгаль

Новина українською →
Киев, Суббота 26 февраля 2022 21:22
Российское командование обязательно ждет трибунал, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что российское командование обязательно ждет трибунал. За убийство украинских детей враг будет наказан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время брифинга.

"Уже более 2 суток наши войска уничтожают оккупантов на суше, в море, в небе. Тысячи российских военных убиты, сотни захвачены в плен, тысячи ранены. На всех участках фронта наша армия держит оборону. Враг ожидал легкой прогулки, а вместо этого получил настоящий ад", - отметил Шмыгаль.

Он отметил, что десятки тысяч добровольцев, резервистов, бойцов территориальной обороны уже приобщились к защите нашей земли.

"Российское руководство не понимает, что оно воюет не только с Вооруженным Силами Украины, но со всем украинским народом. И этот народ уже поднялся на освободительную войну против оккупантов", - подчеркнул премьер.

Он отметил, что враг не достиг своих планов, а потому начинает обстрелы, к сожалению, мирного населения и гражданской инфраструктуры.

"Стреляют по детским садикам, по больницам, по жилым домам, расстреливают кареты скорой помощи, автобусы с детьми. За эти преступления российское командование обязательно ждет трибунал.За убийство украинских детей враг обязательно будет наказан. Украина не простит!"- добавил Шмыгаль.

Напомним, недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на ночной ракетный обстрел Киева российскими военными и заявил, что Украина переживала подобное в 1941 году и победит зло, что нависло над государством.

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