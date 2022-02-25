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"Украина победит это зло". Кулеба отреагировал на ракетный обстрел Киева

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Киев, Пятница 25 февраля 2022 06:14
"Украина победит это зло". Кулеба отреагировал на ракетный обстрел Киева Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на ночной ракетный обстрел Киева российскими военными. Он заявил, что Украина переживала подобное в 1941 году и победит зло, нависшее над государством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра в Twitter.

"Ужасающие российские ракетные удары по Киеву. Последний раз наша столица переживала нечто подобное в 1941 году, когда на нее напала нацистская Германия. Украина победила то зло и победит это. Остановить Путина. Изолировать Россию. Разорвать все связи. Выгнать Россию отовсюду", - написал он.

Напомним, сегодня в 4:20 утра в Дарницком районе столицы прозвучали два мощных взрыва.

Обломки ракеты, которую сбил украинская ПВО, попали в жилую многоэтажку, после чего начался пожар. В результате инцидента пострадали по меньшей мере три человека.

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