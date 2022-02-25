"Украина победит это зло". Кулеба отреагировал на ракетный обстрел Киева

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на ночной ракетный обстрел Киева российскими военными. Он заявил, что Украина переживала подобное в 1941 году и победит зло, нависшее над государством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра в Twitter.