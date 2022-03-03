Российский враг снова обстрелял Попасную. Есть жертвы, - глава Луганской ОГА Гайдай

Он сообщил, что поступила информация из Попасной. В результате обстрела российскими оккупантами погибли два местных жителя, еще шестеро получили ранения.

"Только что получил информацию из Попасной. К сожалению, у нас снова есть погибшие среди мирного населения. Перестали биться сердца двух жителей города, еще шестеро получили ранения разной степени тяжести. За их жизнь борются врачи. Контузию получил начальник отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций Попаснянской городской ВЦА, который под обстрелами спасал жизни женщин и детей", - сказано в сообщении.

Ранее Сергей Гайдай сообщил, что в Попасной и Лисичанске ситуации сложная. Там уже сутки работают спасатели.

Ночью был обстрелян Лисичанск и российские военные огонь открыли по домам с мирным населением.

"Ночью российские войска в который раз обстреляли Лисичанск. Подчеркну – они в который раз открыли огонь по домам с мирным населением. Им все равно, кто гибнет – наш военный, украинская женщина или маленький мальчик", - сообщает глава ОГА.

Вражеские обстрелы Попасной продолжались всю ночь. Применяли, в том числе, и Грады. Почти 3 тысяч абонентов оказались без электроэнергии.

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