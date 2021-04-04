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Российский военный спутник разрушился в атмосфере над Тихим океаном

Автор: Даша Харченко

Российский военный спутник "Космос-2525" сошел с орбиты и разрушился в атмосфере. Это произошло над Тихим океаном.

Об этом сообщает ТАСС.

По данным Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), спутник сошел с орбиты 1 апреля. В это время объект на орбите больше не существует.

Спутник "Космос-2525" был запущен в интересах Минобороны России из космодрома Плесецк в Архангельской области 29 марта 2018 года на ракете-носителе "Союз-2.1 в".

В тот же день он был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил России.

Напомним, 19 марта на орбите Земли взорвался метеорологический спутник NOAA-17 американского космического агентства NASA. Что стало причиной взрыва, пока неизвестно.

Недавно марсоход NASA записал первые звуки своего передвижения по Красной планете и передал их на Землю. А до этого марсоход Perseverance передал новые фото с Красной планеты. В частности, американский марсоход сфотографировал древнее озеро на Марсе.

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