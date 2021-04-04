Російський військовий супутник зруйнувався в атмосфері над Тихим океаном

За даними Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD), супутник зійшов з орбіти 1 квітня. В цей час об'єкт на орбіті більше не існує.

Супутник "Космос-2525" був запущений в інтересах Міноборони Росії з космодрому Плесецьк в Архангельській області 29 березня 2018 року на ракеті-носії "Союз-2.1в".

У той же день він був виведений на цільову орбіту і прийнятий на управління наземними засобами Космічних військ Повітряно-космічних сил Росії.

Нагадаємо, 19 березня на орбіті Землі вибухнув метеорологічний супутник NOAA-17 американського космічного агентства NASA. Що стало причиною цього вибуху, поки що невідомо.

Також нещодавно марсохід NASA записав перші звуки свого пересування по Червоній планеті та переслав їх на Землю. А до цього марсохід Perseverance передав нові фото з Червоної планети. Зокрема, американський марсохід сфотографував стародавнє озеро на Марсі.