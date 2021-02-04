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Российский военный самолет нарушил границы Эстонии. Москве передали ноту

Автор: Дмитрий Левицкий

Утром 3 февраля российский военный транспортный самолет Ил-76МД нарушил воздушное пространство Эстонии. Инцидент произошел вблизи острова Вайндло

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Транспондер российского самолет был включен, но во время нарушения воздушного пространства Ил-76 не отвечал службе

В связи с инцидентом сегодня, 4 февраля, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало российского посла. Министерство вручило послу РФ ноту протеста.

Напомним, в конце ноября британские истребители поднимались в небо на перехват двух российских патрульных противолодочных самолетов Ту-142. Российские самолеты близко подошли к британскому воздушному пространству.

Также РБК-Украина писало о подобном случае в сентябре 2020 года. Тогда британские истребители перехватывали российские Ту-142, которые вошли в контролируемую Великобританией зону международного воздушного пространства.

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Новости Украины Российская ФедерацияЭстониявоздушное пространствоИЛ-76Самолет