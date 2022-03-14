UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Российский владелец продает очередной футбольный клуб из Европы

Автор: Антон Федорцив

Бизнесмен Валерий Ойф объявил о продаже пакета из 99 % акций нидерландского "Витесса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

58-летний россиянин решил продать свою долю в клубе на фоне санкций против РФ и российских граждан в разных уголках планеты. Также он немедленно покинул наблюдательный совет "Витесса".

"Мне очень больно прощаться с "Витессом", но в нынешней ситуации я принимаю это тяжелое решение в пользу клуба, сотрудников, болельщиков, спонсоров и других заинтересованных сторон", – заявил Ойф.

Бизнесмен ранее был вице-президентом "Сибнефти", а в совете директоров "Витесса" появился в 2016 году. Нидерландский клуб имел партнерские отношения с "Челси". Сам Ойф связан общими делами с владельцем лондонцев Романом Абрамовичем.

Кстати, сам Роман Абрамович отстранен от руководства "Челси" после введения правительством Соединенного Королевства санкций против российских олигархов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НидерландыФутболВторжение России в УкраинуВойна России против Украины