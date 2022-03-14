Російський власник продає черговий футбольний клуб з Європи

Бізнесмен Валерій Ойф оголосив про продаж пакету з 99 % акцій нідерландського "Вітесса".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
58-річний росіянин вирішив продати свою частку в клубі на фоні санкцій проти РФ і російських громадян у різних куточках планети. Також він негайно покинув наглядову раду "Вітесса".
"Мені дуже боляче прощатися з "Вітессом", але в нинішній ситуації я приймаю це важке рішення на користь клубу, працівників, уболівальників, спонсорів та інших зацікавлених сторін", – заявив Ойф.
Бізнесмен раніше був віце-президентом "Сибнафти", а в раді директорів "Вітесса" з'явився в 2016 році. Нідерландський клуб мав партнерські взаємини з "Челсі". Сам Ойф пов'язаний спільними справами з власником лондонців Романом Абрамовичем.
До слова, сам Роман Абрамович відсторонений від керівництва "Челсі" після запровадження урядом Сполученого Королівства санкцій проти російських олігархів.
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