Російський власник продає черговий футбольний клуб з Європи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

58-річний росіянин вирішив продати свою частку в клубі на фоні санкцій проти РФ і російських громадян у різних куточках планети. Також він негайно покинув наглядову раду "Вітесса".

"Мені дуже боляче прощатися з "Вітессом", але в нинішній ситуації я приймаю це важке рішення на користь клубу, працівників, уболівальників, спонсорів та інших зацікавлених сторін", – заявив Ойф.

Бізнесмен раніше був віце-президентом "Сибнафти", а в раді директорів "Вітесса" з'явився в 2016 році. Нідерландський клуб мав партнерські взаємини з "Челсі". Сам Ойф пов'язаний спільними справами з власником лондонців Романом Абрамовичем.